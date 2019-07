Van Vleuten: zege voor de hele ploeg

Het winnen van de Giro Rosa, voor het tweede jaar op rij, voelde heel speciaal voor Annemiek van Vleuten. “Ik voelde me dit jaar nog iets beter dan vorig jaar”, vertelde de 36-jarige renster van Mitchelton-Scott, die haar ploeg in het succes wilde laten delen. “Een eendaagse koers kun je misschien winnen omdat je een hele goede dag hebt, maar in een rittenkoers heb je je ploeg echt elke dag nodig.”

Van Vleuten was een klasse apart en won ook twee etappes, een bergrit waarin ze de roze leiderstrui veroverde en een individuele tijdrit. Zaterdag werd ze afgetroefd door Anna van der Breggen, maar met een veilige marge op zak in het klassement was dat geen probleem. “Het is een droom die uitkomt. Vorig jaar won ik hier voor het eerst en het was een hoofddoel voor mij die zege te herhalen. Dit is heel speciaal.”

“We hebben hier keihard voor gewerkt”, vervolgde ze. “Het is zo mooi als dat werk zich uitbetaalt. Zeker ook voor het team. We hebben ons enorm goed voorbereid. Dat gaf zeker druk, maar het is extra mooi als je het dan afmaakt. Het is ook een teamprestatie, dat gaan we vieren.”