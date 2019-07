Verstappen: een wonder dat ik kon doorrijden

Max Verstappen was duidelijk na Grote Prijs van Groot-Brittannië. “Ik had hier als tweede moeten eindigen”, liet hij direct na de race op de teamradio weten aan zijn teambaas Christian Horner. Om er meteen aan toe te voegen dat het een wonder was dat hij überhaupt de race op circuit Silverstone had kunnen afmaken. “Ik begrijp nog steeds niet hoe ik de auto na die klap naar de finish heb kunnen brengen.”

Verstappen was in ronde 38 van de 52 juist Sebastian Vettel (Ferrari) voorbijgegaan in Stowe en opgerukt naar de derde plaats achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, toen de Duitser te laat afremde voor de bocht en hard achterop de auto van de Limburger knalde. De Red Bull stuiterde de grindbak in, maar bleek desondanks nog bestuurbaar. “De stoel zat los, ook de stuurbekrachtiging werkte niet meer en ik zag zojuist bij het uitstappen behoorlijke schade aan de vloer. Met die auto ben ik toch nog vijfde geworden”, meldde hij later op Ziggo Sport.

Vettel, die tijdens de race een tijdstraf van 10 seconde kreeg voor de crash, erkende zijn schuld, zei Verstappen. “Het was zijn fout. Hij is meteen naar me toegekomen om zijn excuus te maken. Hij verslikte zich bij het remmen”, aldus de Limburger, die voor de botsing met Vettel de nodige strijd leverde met de tweede coureur van Ferrari, de Monegask Charles Leclerc. Verstappen probeerde er vaak langs te gaan, maar telkens weer pareerde Leclerc zijn aanvallen. “Hij was nog een beetje zuur over de inhaalactie van mij in Oostenrijk en ging er vol voor, en ik wilde niet riskeren iets kapot te rijden. Al met al was ik snel en had ik eigenlijk op het podium moeten staan. Het was een prima race, alleen jammer dat ik van de baan werd gereden.”

In de WK-stand verstevigde Verstappen zijn derde plaats. Hij heeft nu 136 punten. Lewis Hamilton, die de Britse GP won, leidt met 223 punten. De Fin Valtteri Bottas staat tweede met 184 punten. De volgende race is over twee weken in Duitsland op Hockenheim.