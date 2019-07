Vrouwen vier-zonder vijfde in Zevenhuizen

De Nederlandse vrouwen vier-zonder heeft bij de wereldbekerfinale in Zevenhuizen genoegen moeten nemen met de vijfde plek. De Europese kampioenen kwamen in de derde race in drie dagen kracht te kort om zich voorin te mengen in de strijd om de medailles. De thuisploeg finishte in een tijd van 6.59,93. Australië zegevierde in 6.48,22, gevolgd door Denemarken (6.50,53) en Roemenië (6.52,22).

De Nederlandse ploeg bestond uit Veronique Meester, Ymkje Clevering, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf. Dit kwartet eindigde vrijdag in de series als tweede en zaterdag in de herkansing als eerste. In mei wonnen ze nog goud bij de eerste wereldbeker in Bulgarije.

In de dubbeltwee eindigden Melvin Twellaar en Stef Broenink op de Willem-Alexander Baan verdienstelijk op de vierde plaats.

Nederland is later op zondag in de olympische klassen nog in vijf A-finales vertegenwoordigd.