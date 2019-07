Zilver voor Paulis/Keijser bij wereldbeker

Ilse Paulis en Marieke Keijser hebben bij de wereldbekerfinale roeien in Zevenhuizen zilver behaald. Het Nederlandse duo moest op de Willem-Alexander Baan alleen voorrang verlenen aan het Nieuw-Zeelandse koppel Zoe McBride/Jackie Kiddle. Paulis en Keijser gaven bijna 7 seconden toe op de winnaars: 7.38,45 tegen 7.45,43. Het Zwitserse tweetal Patricia Merz/Frederique Rol eindigde als derde (7.48,02).

Paulis, die met de inmiddels gestopte Maaike Head olympisch goud won bij Rio 2016, en Keijser begonnen zonder hoge verwachtingen aan de wereldbekerfinale. De Europese kampioenen van 2018 roeiden op de Willem-Alexander Baan pas hun eerste gezamenlijke races in deze klasse in dit seizoen. Door een rugblessure was Keijser langdurig uitgeschakeld.

Haar rentree in de lichte dubbeltwee was afgelopen week nog even onzeker door een stevige verkoudheid bij Paulis. De olympisch kampioene wilde echter voor eigen publiek niet ontbreken. Na de derde plek in de serie (vrijdag) en de winst in de halve finales (zaterdag) volgde op de slotdag fraai zilver in de eindstrijd.