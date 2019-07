Djokovic zeker van deelname ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic heeft een startbewijs voor de ATP Finals op zak. De 32-jarige Serviër verzekerde zich van deelname aan het eindejaarstoernooi door zijn titel op Wimbledon te prolongeren. Djokovic is na Rafael Nadal de tweede die zich heeft geplaatst voor het toernooi met de beste acht tennissers van het jaar, van 10 tot en met 17 november in Londen.

De nummer 1 van de wereld was van 2007 tot en met 2016 altijd van de partij op de ATP Finals. Vanwege een elleboogblessure ontbrak Djokovic in 2017. Vorig jaar luisterde hij zijn rentree in Londen op met een plek in de finale. De Serviër moest daarin buigen voor de Duitser Alexander Zverev.

Djokovic won het eindejaarstoernooi al vijf keer, in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. Roger Federer heeft met zes eindzeges het record in handen. “Het is altijd een van mijn belangrijkste doelen in het jaar om me te plaatsen voor dit toernooi”, zegt Djokovic. “Geweldig dat dit me al zo vroeg in het seizoen is gelukt.”