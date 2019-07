Hamilton: Vettel komt terug

Lewis Hamilton mist Sebastian Vettel. “Ik wou dat de strijd met de Ferrari’s er weer was, net als vorig jaar. Het is een stuk leuker tegen Vettel dan racen tegen je teamgenoot”, openbaarde de vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes na zijn zege in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

Het moeizame seizoen van Vettel kreeg zondag een dieptepunt in de race op Silverstone, toen hij volkomen onnodig hard achterop de Red Bull van Max Verstappen knalde. De Limburger had de Duitser net verdrongen van de derde plaats. Het leverde Vettel een tijdstraf van 10 seconden op en hij zou pas als zestiende finishen.

“Hij had een moeilijke race, maar hij is ook viervoudig wereldkampioen. Hij komt terug, ‘Seb’ zal zich herpakken, daar ben ik van overtuigd. Grote sportmannen doen dat”, aldus Hamilton, die dit jaar al zeven races won en riant leidt in het kampioenschap van de Formule 1. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas lijkt dit jaar zijn voornaamste concurrent.