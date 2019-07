Kruijswijk is Martin dankbaar

Steven Kruijswijk sprak maandag na de tiende etappe in de Tour de France vol lof over zijn Duitse ploeggenoot Tony Martin. “Hij heeft superwerk gedaan. Hij reed de hele dag op kop en bracht mij op cruciale momenten naar voren, zodat ik in de finale nog ‘fris’ was. Dan moet je zelf nog een beetje knokken voor je positie. Dat kan ik wel. Dan doe je toch nog goede zaken voor de rustdag terwijl je dat eigenlijk niet verwacht”, zei de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma, die in het klassement van de zevende naar de vierde plaats steeg.

Kruijswijk was alert toen het team van Education First 30 kilometer voor de finish tempo maakte aan kop van het peloton, dat in meerdere groepen uiteenviel. Meerdere klassementsrenners misten de slag. Ook Dylan Groenewegen, ploeggenoot van Kruijswijk, zat niet meer bij de voorste groep. Wout van Aert mocht daardoor voor zijn eigen kans gaan en bezorgde Jumbo-Visma in de sprint de vierde zege van deze Tour.

“We hadden afgesproken dat hij zijn krachten zo lang mogelijk zou sparen”, zei Kruijswijk over Van Aert. “We wisten dat het een beetje ‘opliep’ op het laatst. Dat was in het voordeel van Wout, denk ik. Na zo’n zware finale zit niemand meer fris. Maar hij moest het wel even doen, met al die rappe mannen die er ook nog bij zaten. Hij pakt de rit gewoon. Dan zie je dat we in de breedte ontzettend sterk zijn. We zitten op dag tien van de Tour en staan op vier zeges. We gaan lekker de rustdag in. “