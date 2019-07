Renners in tiende rit Tour naar Albi

De 171 overgebleven renners in de Tour de France zijn maandag begonnen aan de tiende etappe. Na de 217,5 kilometer lange rit van Saint-Flour naar Albi kan het peloton dinsdag genieten van een rustdag. De Fransman Julian Alaphilippe is de leider in het algemeen klassement.

Het parcours van de etappe van maandag is vrij glooiend, maar de hellingen zouden ook voor de sprinters te doen moeten zijn. De Slowaak Peter Sagan was zes jaar geleden de laatste winnaar in Albi. John Degenkolb eindigde toen als tweede, voor Daniele Bennati. Dit jaar won Sagan ook al een etappe, de vijfde.

De rit kent een bergje van de vierde categorie en drie van de derde. De laatste 900 meter zijn in een lange rechte lijn naar de finish.

De finish wordt kort na 17.30 uur verwacht.