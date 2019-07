Schoonspringduo Van Duijn/Jansen naar finale

De Nederlandse schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen hebben bij de WK in Gwangju de finale gehaald bij het synchroonspringen vanaf de 3-meterplank. Het duo zette in de kwalificatie met 259,50 de tiende score neer. De beste twaalf gaan door naar de finale, die later op maandag al op het programma staat.

Het Chinese duo Wang Han/Shi Tingmao was met afstand de beste in de kwalificatie met 309,90 punten. Van Duijn en Jansen scoorden hoger dan de Europees kampioenen uit Italiƫ, Elena Bertocchi en Chiara Pellacani. Zij wisten zich met 257,37 op het nippertje als twaalfde te plaatsen voor de finale.

Jansen bereikte twee jaar geleden op de WK in Boedapest met Daphne Wils ook de finale op de 3-meterplank. Het duo eindigde toen als achtste met 280,50 punten.