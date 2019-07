Schoonspringduo Van Duijn/Jansen zevende op WK

De Nederlandse schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen zijn bij de WK in Gwangju als zevende geëindigd bij het synchroonspringen vanaf de 3-meterplank. Het duo kwam in vijf sprongen tot een score van 277,50, aanzienlijk hoger dan in de kwalificatie toen Van Duijn en Jansen met 259,50 als tiende eindigden. De beste twaalf gingen door naar de strijd om de medailles.

De Chinese Shi Tingmao veroverde voor de vierde keer op rij de wereldtitel, dit keer met Wang Han naast zich. De 27-jarige Chinese was in 2013 en 2015 de beste met Wu Minxia, met wie ze in 2016 ook olympisch goud veroverde in Rio. Een jaar later sprong ze bij de WK in Boedapest met Chang Yani naar het goud vanaf de 3-meterplank.

Shi Tingmao en Wang Han waren een klasse apart met een score van 342,00. Het zilver ging naar het Canadese duo Melissa Citrini-Beaulieu/Jennifer Abel (311,10), Paola Espinosa Sánchez en Melany Hernández Torres uit Mexico pakten het brons (294,90).