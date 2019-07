Sprintploegen kunnen aan de bak

In de tiende etappe van de Tour de France liggen wellicht weer kansen voor de sprinters. Dylan Groenewegen keek zondag al hoopvol vooruit naar de rit naar Albi. Zijn ploeggenoot Tony Martin, een van de pionnen in de sprinttrein van Jumbo-Visma, zei zich in de slotfase van de negende etappe te hebben gespaard met het oog op mogelijk voornamer werk in de tiende etappe.

Martin, mee met een lange vlucht maar in de slotfase kansloos voor de ritwinst, is de man die in de finale in actie komt als er jacht gemaakt moet worden op een eventuele kopgroep. Daarna zijn het Wout van Aert, Amund Grøndahl Jansen en Mike Teunissen die ervoor moeten zorgen dat Groenewegen uit het gedrang komt en de kans krijgt om te sprinten. Vrijdag lukte het de Amsterdammer voor het eerst deze Tour, mogelijk wacht maandag een nieuwe kans. De officiële start van de rit is om 12.25 uur, de finish wordt verwacht kort na half 6.

De Fransman Julian Alaphilippe is de leider in het algemeen klassement.