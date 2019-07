Teambaas Haas woest op botsende coureurs

Teambaas Günther Steiner van het Formule 1-team Haas is woest op zijn coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen. De twee raakten elkaar zondag met hun bolides in de openingsronde van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, met lekke banden bij beide auto’s als gevolg. Zowel de Fransman als de Deen moest de race enkele rondes later afbreken vanwege de opgelopen schade.

“Dit was een heel teleurstellende race voor ons”, mopperde Steiner. “Het beste wat onze coureurs blijkbaar konden doen, was een schep meenemen naar deze race. Daarmee hebben ze de put waarin we zitten nog dieper gemaakt.”

Haas beleeft vooralsnog een bijzonder teleurstellend seizoen, zowel op als naast de baan. Grosjean en Magnussen reden pas 16 punten bij elkaar en vorige week ontstond ook nog eens gedoe met hoofdsponsor Rich Energy. “Ze zitten beiden in de problemen”, zei Steiner over zijn coureurs. “Wat hier is gebeurd, valt niet te accepteren. Iedereen bij het team werkt keihard om uit de problemen te komen. Nu hebben we de kans om te laten zien wat we kunnen en botsen we met elkaar in bocht vijf. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik het zag gebeuren. Onacceptabel.”