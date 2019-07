Van Aert: dit staat boven alles

Wout van Aert bleef maandag in de tiende etappe van de Tour de France de echte sprinters verrassend voor. “Ik kan het niet geloven, alle snelle jongens kloppen. Dit staat boven alles”, zei de Belgische wielrenner van Jumbo-Visma, die de Italiaan Elia Viviani in Albi net voorbleef. “Ik voelde het de voorbije tien dagen, hoe groot deze wedstrijd is. En nu hier winnen, bij mijn eerste poging… Wow.”

Van Aert mocht voor zijn eigen kansen gaan omdat Dylan Groenewegen de aansluiting had gemist en niet meer in de voorste groep zat. “Het werd best nerveus in de finale. Ik slaagde erin voorin te blijven en hield onze kopman Steven Kruijswijk in positie. Van de laatste spurt had ik onthouden om best vroeg aan te zetten, dus ging ik op 250 meter van de finish aan. Het was erg ‘close’ met Viviani, maar één centimeter was genoeg.”

Voor de 24-jarige Van Aert betekende het zijn vierde zege dit seizoen. Jumbo-Visma staat dankzij zijn overwinning deze Tour op vier zeges.