Van der Poel gaat voor Europees goud

Mathieu van der Poel rijdt eind deze maand het Europees kampioenschap mountainbike in het Tsjechische Brno (25-28 juli). Hij gaat voor goud, aldus bondscoach Gerben de Knegt. Milan Vader, die afgelopen zondag als dertiende eindigde in de wereldbeker van Les Gets, vergezelt Van der Poel naar Brno.

Van der Poel was in de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen respectievelijk als tweede en eerste geƫindigd. Na zijn overwinning in Nove Mesto nam de winnaar van de Amstel Gold Race een lange rustpauze. Afgelopen weekeinde maakte Van der Poel zijn rentree, maar in Les Gets vond hij zijn ritme niet en eindigde nog achter Vader als zestiende.

Het EK mountainbike liep vorig jaar uit op een sof. Van der Poel stapte in Glasgow al vroeg af. Later dat jaar won hij wel brons op het WK.

Bondscoach De Knegt verwacht dat Anne Terpstra bij de vrouwen om de Europese titel meedoet. Terpstra won een week geleden in Andorra als eerste Nederlandse vrouw een wereldbeker. Sophie van Berswordt is ook geselecteerd vanwege haar constante prestaties bij de elite.