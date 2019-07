AG2R verlengt zes contracten op rustdag Tour

De Franse wielerploeg AG2R La Mondiale heeft de eerste rustdag in de Tour de France aangegrepen om de contracten van zes renners te verlengen. De Franse coureurs Tony Gallopin, Julien Duval, Alexis Gougeard, Clément Venturini en François Bidard liggen nu tot eind 2021 vast, het contract van de Belgische veteraan Stijn Vandenbergh (35) is met een jaar verlengd tot eind 2020.

Van dit zestal zijn Gallopin en Gougeard momenteel actief in de Tour. Romain Bardet, de kopman van de ploeg, staat op de vijftiende plaats in het algemeen klassement. De Fransman eindigde al twee keer op het podium in de Tour: tweede in 2016 en derde in 2017. Vorig jaar eindigde Bardet als zesde. Hij heeft nu 3 minuten en 20 seconden achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe.