Drie Nederlandse winnaars in La Course

De zesde editie van La Course, de vrouwenwedstrijd in de Tour de France, belooft spektakel met de drie beste wielrensters van Nederland aan de start. Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos staan op de startlijst van de wedstrijd over 121 kilometer komende vrijdag in Pau.

De drie rensters zijn in vorm, getuige hun prestaties in de afgelopen Giro Rosa. Van Vleuten won twee etappes én het eindklassement, Vos zegevierde in vier etappes en Van der Breggen noteerde een overwinning in een bergrit en eindigde als tweede in de eindstand. De drie rensters hebben ook ieder La Course op hun palmares staan. Vos won de eerste editie in 2014, Van der Breggen was de beste in 2015 en Van Vleuten won de afgelopen twee edities.

De winnares van de Giro Rosa zou aanvankelijk niet meedoen, omdat ze meteen na de Ronde van Italië naar Japan zou gaan om het parcours van de Olympische Spelen te verkennen, maar haar ploeg Mitchelton-Scott is erin geslaagd haar vluchtschema te wijzigen. Vrijdag rijdt Van Vleuten La Course, zaterdag vliegt ze naar Tokio.