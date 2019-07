Eerste rustdag voor renners in Tour

Na tien etappes krijgen de renners in de Tour de France dinsdag voor het eerst een dag rust. Van de 176 vorige week zaterdag gestarte renners zijn er nog 171 in koers. Zij vervolgen de Ronde van Frankrijk woensdag met een 167 kilometer lange etappe van Albi naar Toulouse. Dat is voorlopig de laatste kans voor de sprinters. Het peloton trekt donderdag de Pyreneeën in.

Op de rustdag in Albi zal veel media-aandacht uitgaan naar Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie was de eerste anderhalve koersweek erg succesvol. Jumbo-Visma won de ploegentijdrit en behaalde met Mike Teunissen, Dylan Groenewegen en Wout van Aert ook nog eens drie etappezeges. In het algemeen klassement staat Steven Kruijswijk na de etappe van maandag bovendien op de vierde plaats, op 1.27 van de Franse leider Julian Alaphilippe. Ook de Brit Geraint Thomas en de Colombiaan Egan Bernal moet Kruijswijk nog voor zich dulden.

In Albi wonnen twee Nederlanders ooit eens een etappe. Daan de Groot was in 1955 de eerste, twintig jaar later gevolgd door Gerrie Knetemann.