Haase kansloos onderuit in Umag

Robin Haase is op het ATP-toernooi van Umag in de openingsronde uitgeschakeld. Haase moest op het graveltoernooi in Kroatië met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in de Rus Andrei Roeblev, de nummer 76 van de wereld: 6-3 6-2.

Vorig jaar haalde de 32-jarige Haase nog de halve finales in Umag, waar hij toen bij de laatste acht nog te sterk was voor Roeblev.

Haase zat geen moment lekker in de wedstrijd. Na negen minuten keek hij al tegen een achterstand van 3-0 aan. De valse start bleek de opmaat voor een kansloze nederlaag. Haase sloeg elf dubbele fouten, wist geen enkele servicegame van Roeblev te winnen en droop al na 73 minuten af.

Door de uitschakeling behoort Haase vanaf maandag op de wereldranglijst niet meer tot de beste tachtig tennissers. Hij heeft dit jaar op geen enkel toernooi de kwartfinales bereikt. Roeblev neemt het nu op tegen de als vierde geplaatste Serviër Dusan Lajovic.