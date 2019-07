Sprinters hopen op nieuwe kans in Toulouse

Na de welverdiende rustdag begint het peloton, dat nog uit 171 wielrenners bestaat, woensdag aan de elfde etappe in de Tour de France. Het gaat om een rit over 167 kilometer tussen Albi en Toulouse. Het parcours kent niet al te veel obstakels. Na 32 kilometer wacht de Côte de Tonnac (derde categorie) en na 77 kilometer dient de Côte de Castelnau-de-Montmiral (vierde categorie) zich aan. Ongeveer halverwege de etappe volgt een tussensprint.

De weg naar Toulouse is in het laatste kwart van de rit glooiend, maar de meeste kenners verwachten opnieuw een eindsprint van de erkende snelle mannen om de dagzege. Specialist Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) behoort dan weer tot de kanshebbers. Hij won vrijdag al de zevende etappe in een massaspurt. Het is voorlopig de laatste kans voor de sprinters in deze Tour, die op donderdag de eerste Pyreneeënrit op het programma heeft staan.

De ploeg van Groenewegen is nu al goed voor vier overwinningen, met ook nog eens een fraaie plek voor kopman Steven Kruijswijk in het algemeen klassement. Hij staat vierde, op 1.27 minuten van leider Julian Alaphilippe. De Franse renner verdedigt richting Toulouse een voorsprong van 1.12 op titelhouder Geraint Thomas uit Wales. Diens Colombiaanse ploeggenoot Egan Bernal (Team Ineos) moet 1.16 goedmaken op Alaphilippe.