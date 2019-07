Tweeling De Brouwer mist weer nipt finale

Het zit de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer niet mee op de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De tweeling greep dinsdag net naast een finaleplaats in de vrije uitvoering bij de duetten. De 20-jarige zusjes eindigden in de voorronde als dertiende en die klassering behaalden ze ook al eerder deze WK in de technische uitvoering. De beste twaalf plaatsten zich voor de finale.

Het verschil met het Amerikaanse duo, dat op de twaalfde plaats eindigde, was minimaal. De jury waardeerde de synchroonoefening van Anita Alvarez en Ruby Remati met 84,5000 punten, terwijl het Nederlandse koppel 84,4000 punten kreeg. Het Amerikaanse duet was ook al net iets beter dan de zusjes De Brouwer in de technische uitvoering.

“Het duet heeft het afgelopen jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt’’, zei bondscoach Esther Jauma. “Helaas halen ze nu net niet de finale. Het verschil met een plek in die finale is maar 0,1 punt, we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Met de progressie die het duet doormaakt, ligt een finaleplaats in de toekomst zeker in het verschiet.”

Het Russische duet Svetlana Romasjina/Svetlana Kolesnitsjenko eindigde evenals bij de technische uitvoering als eerste in de kwalificatie van de vrije uitvoering met 96,6667 punten.