Van Duijn naar halve finales op 10-metertoren

De Nederlandse schoonspringster Celine van Duijn heeft bij de WK zwemmen in Gwangju de halve finales gehaald op de 10-metertoren. De Europees kampioene van Edinburgh 2018 kwam in haar vijf sprongen tot een score van 301,50. Daarmee nam ze de dertiende plaats in. Voor een plek in de halve finales was een top 18-notering noodzakelijk.

Van Duijn scoorde met haar vijf sprongen fors minder dan de Chinese Wei Lu. De Chinese, die ook al goud veroverde bij het synchroonspringen van de 10-metertoren, kwam tot een score van 380,75 en had daarmee bijna 40 punten voorsprong op de nummer twee, de Canadese Meaghan Benfeito.

De halve finales met Van Duijn vinden later dinsdag plaats.