Vroege aftocht De Bakker op Dutch Open

Het Dutch Open, teruggekeerd op de tenniskalender, is voor Thiemo de Bakker beperkt gebleven tot één wedstrijd. De als 14e geplaatste De Bakker, die in de eerste ronde een bye had, moest in de tweede ronde buigen voor de Duitser Jan Choinski. Het werd 6-2 5-7 6-2.

De 30-jarige De Bakker heeft deze week veel punten te verdedigen, omdat hij vorig jaar het challengertoernooi van Scheveningen op zijn naam schreef. Dit jaar kon dat toernooi geen doorgang vinden. De Bakker begon deze week als de nummer 265 van de wereld.

Het Dutch Open is als challenger terug van weggeweest. In 2008 werd de laatste editie gespeeld, destijds in de hoedanigheid van een ATP-toernooi. De plaatsingslijst in Amersfoort wordt aangevoerd door de Spanjaard Pedro Martinez, de nummer 149 van de wereld.