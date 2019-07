Waterpolosters verliezen ook op WK van VS

De Nederlandse waterpolosters hebben het weer moeten afleggen tegen de Verenigde Staten. Op het WK in Gwangju verloor Oranje de tweede groepswedstrijd met 12-9 (3-2 1-2 4-3 4-2) van de regerend olympisch en wereldkampioen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was de mondiale eindronde in de Zuid-Koreaanse stad begonnen met een enorme zege op het zwakke Zuid-Afrika (33-0). De waterpolosters sluiten de groepsfase donderdag af tegen Nieuw-Zeeland.

Oranje moest de afgelopen jaren op grote toernooien steeds buigen voor ‘Team USA’. Zo ging de WK-finale van 2015 met 5-4 verloren en in de World League moesten de waterpolosters het onlangs ook voor het tweede jaar op rij afleggen tegen de toonaangevende ploeg bij de vrouwen, die zich op de World League al kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.