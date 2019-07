Weertman naast podium, maar wel ticket voor Tokio

Zwemmer Ferry Weertman is er niet in geslaagd zijn wereldtitel op de 10 kilometer in het open water te prolongeren. De 27-jarige olympisch- en wereldkampioen finishte op de WK in Zuid-Korea als zevende. De titel ging naar de Duitser Florian Wellbrock die Marc-Antoine Olivier klopte. Het brons was voor de Duitser Rob Muffels.

Met de zevende plaats heeft Weertman wel voldaan aan de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, waar hij zijn olympische titel op dit nummer kan verdedigen. Daarvoor moest de zwemmer op de WK bij de eerste tien eindigen.

Weertman pakte op de Spelen van 2016 in Rio het goud. Een jaar later was hij bij de WK in het Hongaarse Balatonmeer weer de beste op de 10 kilometer.