Wielrenner Minnaard bezig aan laatste seizoen

Wielrenner Marco Minnaard is bezig aan zijn laatste maanden in het profpeloton. De 30-jarige Zeeuw stopt na dit seizoen. “Na zes prachtige jaren als profwielrenner bij Wanty – Groupe Gobert is het voor mij tijd geworden om mijn andere ambities waar te gaan maken”, zegt Minnaard, die twee keer de Tour de France reed. “Het is altijd mijn doel geweest om het familiebedrijf van mijn ouders voort te zetten en dat zal ik vanaf volgend jaar proberen te doen.”

Minnaard komt uit de opleidingsploeg van de toenmalige Rabobank-equipe. Sinds 2014 rijdt hij voor de Belgische procontinentale formatie Wanty – Groupe Gobert. In 2017 en 2018 ging hij namens die ploeg naar de Tour. Bij zijn eerste deelname eindigde Minnaard op de 40e plek, vorig jaar werd hij 64e. Desondanks ontbreekt de Nederlandse klimmer, die twee jaar geleden de Rhône-Alpes Isère Tour won, in de Wanty-ploeg die nu door Frankrijk rijdt.