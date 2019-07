Jacco Arends beëindigt zijn topsportloopbaan. De 28-jarige badmintonner heeft niet het idee dat hij zich nog veel verder kan verbeteren en is toe aan nieuwe uitdagingen, meldt hij op sociale media.

“Het was zeker geen makkelijke beslissing. Maar ik heb mezelf altijd beloofd te stoppen als ik geen progressie meer zie”, aldus Arends, wiens hoogtepunt zijn deelname aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was.

Arends blijft nog wel actief op clubniveau, meldt hij.