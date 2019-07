Ewan: kwestie van vertrouwen houden

Dylan Groenewegen noemde Caleb Ewan voor de start van de elfde etappe al een van zijn geduchtste concurrenten voor de ritwinst en de vrees van de Amsterdammer van Jumbo-Visma werd bewaarheid. De kleine Australische ‘spurtbom’ versloeg de Nederlandse rassprinter op de finishlijn in Toulouse met een banddikte. “Ik kan het nog amper geloven; als kind droomde ik al van het winnen in de Tour de France en nu is het gelukt”, jubelde de renner van Lotto-Soudal.

“Ik was er in de laatste vier sprints al dichtbij. Het is een kwestie van vertrouwen houden; mijn team geloofde erin en ik geloofde erin dat ik mijn kans een keer zou grijpen. Ik wist dat ik de snelste zou zijn als alles een keer zou samenvallen”, zei Ewan, die ook al etappes won in de Giro en Vuelta.

Gek genoeg verliep de finale totaal niet volgens plan voor Ewan. Hij raakte zijn belangrijkste helper Jasper De Buyst kwijt door een val en zat ineens achter in het peloton. “Roger Kluge heeft me toen op sleeptouw genomen en hij bracht me naar het achterwiel van Groenewegen. Gelukkig had ik nog de benen om het af te maken.”