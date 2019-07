Ewan verslaat Groenewegen met banddikte

Caleb Ewan heeft de elfde etappe van Tour de France gewonnen. De Australische renner van Lotto-Soudal won de massaspurt na een relatief vlakke rit over 167 kilometer die begon in Albi en eindigde in Toulouse. Hij duelleerde tot op de meet met Dylan Groenewegen. De renner van Jumbo-Visma verloor met een banddikte verschil. De Italiaan Elia Viviani spurtte op een fietslengte achterstand naar de derde plaats.

In het algemeen klassement veranderde er niets. De Fransman Julian Alaphilippe behoudt de gele trui.

Niki Terpstra was het grootste slachtoffer van een valpartij in het peloton op 30 kilometer van de aankomst. De Noord-Hollander bleef met een pijnlijke schouder zitten op het asfalt en gaf even later op.