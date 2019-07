Groenewegen aast op primeur in Toulouse

Toulouse fungeerde in de Tour de France al een keer of 25 als finishplaats, maar nog nooit kwam een Nederlander als eerste over de finish. De Brit Mark Cavendish, die dit jaar ontbreekt in de Ronde van Frankrijk, was in 2008 de laatste winnaar.

Dylan Groenewegen, de zeer snelle man van Jumbo-Visma, zou hem woensdagmiddag in Toulouse heel graag willen opvolgen. Het redelijk vlakke parcours van de elfde etappe lijkt ook geschikt voor een finale tussen de diverse topsprinters, die in de slotkilometer echter nog wel goed moeten oppassen bij twee vervaarlijke bochten.

De ploeg van Groenewegen is nu al goed voor vier overwinningen, met ook nog eens een fraaie plek voor kopman Steven Kruijswijk in het algemeen klassement. Hij staat vierde, op 1.27 minuten van leider Julian Alaphilippe. De Franse renner verdedigt richting Toulouse een voorsprong van 1.12 op titelhouder Geraint Thomas uit Wales.

De elfde etappe is 167 kilometer lang en begint in Albi om 13.35 uur. Rond 17.30 uur wordt de finish in Toulouse verwacht.