Omvangrijk peloton richting Toulouse

Het nog altijd omvangrijke peloton is even na 13.45 uur vertrokken voor de elfde etappe van de Tour de France, een 167 kilometer lange rit van Albi naar Toulouse. De verwachting is dat het aan de finish een massasprint wordt, hetgeen een nieuwe kans betekent voor Dylan Groenewegen. De Fransman Julian Alaphilippe rijdt in het geel.

Nog altijd 170 renners zijn in koers. De Duitser Rick Zabel (Katoesja) besloot niet van start te gaan in Albi; hij is pas de zesde renner die is afgestapt in deze Ronde van Frankrijk.

Het parcours kent niet al te veel obstakels. Na 32 kilometer wacht de Côte de Tonnac (derde categorie) en na 77 kilometer dient de Côte de Castelnau-de-Montmiral (vierde categorie) zich aan. Ongeveer halverwege de etappe volgt een tussensprint.

De etappe naar Toulouse is voorlopig de laatste kans voor de sprinters in deze Tour, die op donderdag de eerste Pyreneeënrit op het programma heeft staan.