Opgave Terpstra na harde val in Tour

Niki Terpstra heeft opgegeven in de Tour de France na een harde val in de elfde etappe. De Nederlandse renner van het Franse team Direct Energie was het grootste slachtoffer van een valpartij in het peloton op 30 kilometer van de finish, die in Toulouse ligt. Hij bleef op het asfalt zitten en greep naar zijn schouder.

De 34-jarige Noord-Hollander kwam dit voorjaar ook al zwaar ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en werd toen met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon vervolgens niet starten in Parijs-Roubaix. Terpstra won beide klassiekers in zijn carrière.

De klassementsrenners Nairo Quintana en Richie Porte vielen ook, alsmede Sebastian Langeveld. Zij konden wel de koers vervolgen.