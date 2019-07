Russische boksers negeren dopingschorsing

Twee Russische boksers hebben ondanks een schorsing vanwege overtreding van de dopingregels toch aan toernooien meegedaan. Dat heeft persbureau Reuters ontdekt. Islam Dasjajev en Alena Tokartsjoek kwamen in officiële toernooien uit, terwijl ze door het Russische antidopingbureau Rusada waren uitgesloten van wedstrijden. Die instantie zegt niet te weten dat beide boksers zijn uitgekomen op toernooien die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Russische boksbond.

“Het is bijzonder alarmerend als het klopt dat dit gebeurd is”, liet Margarita Pachonotskaja, lid van de directie van het Rusada, weten aan Reuters, dat ook de boksbond om een reactie vroeg. Daar meldde de betrokken official niet op de hoogte te zijn geweest van de schorsing van het tweetal. Dasjajev werd in 2017 voor vier jaar geschorst, onder meer voor het weigeren van een dopingtest. Tokartsjoek nam in februari 2018 deel aan een toernooi terwijl ze kort ervoor voor twee jaar was geschorst wegens het gebruik van een verboden middel.