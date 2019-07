Scheurtje in schouderblad Terpstra

Niki Terpstra heeft een scheurtje in zijn rechterschouderblad opgelopen door zijn val in de elfde etappe van de Tour de France. De Noord-Hollander moest opgeven. “Het was een massale valpartij, waarbij ik op tijd kon remmen, maar achter me was dat niet het geval, waardoor ik werd opgeduwd en ten val kwam. Ik kwam vol op mijn hoofd en schouder terecht”, vertelde hij in aankomstplaats Toulouse.

De renner van Direct Energie was na zijn val heel even van de kaart. “Ik weet niet meer dat ik daar even stil heb gelegen. Ik heb ook een lichte hersenschudding, maar voor de rest niks. Ik ben niet in paniek geweest, het was alleen de pijn die ik voelde. Nu ben ik ook vooral daar mee bezig. De Tour en Terpstra zijn weer geen gelukkig verhaal”, aldus de renner, die in 2010 ook al eens moest opgeven in de Tour.

De 34-jarige Noord-Hollander kwam dit voorjaar ook al zwaar ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en werd toen met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon vervolgens niet starten in Parijs-Roubaix. Terpstra won beide klassiekers in zijn carrière. “Het is waardeloos om de Tour zo te moeten verlaten. Nu maar eens kijken hoe de rest van het seizoen eruitziet.”