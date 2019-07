Sprint zonder glans voor kopman Bol

Cees Bol heeft aan zijn debuut als kopman in een sprintetappe van de Tour de France geen glans kunnen geven. De 23-jarige Zaandammer eindigde in de elfde etappe van Albi naar Toulouse als achtste. “Voor een goede sprint zat ik niet in de juiste positie”, oordeelde hij aan de finish.

Team Sunweb achtte de relatief korte etappe geschikt voor de jonge Bol en duwde de gebruikelijke kopman Michael Matthews in een helpersrol. De rit verliep niet als gewenst. “Toen het klimmetje op 5 kilometer van de aankomst kwam zakte ik bewust wat terug, daarna in de afdaling was het eenvoudig weer op te schuiven. Op 2,2 kilometer van de streep raakte ik wat te ver van achteren, daardoor kostte het veel kracht weer naar voren te komen.”

Bol won dit seizoen al drie wedstrijden: een etappe in de Ronde van Californië, een rit in de Ronde van Noorwegen en de Vlaamse semi-klassieker Nokere-Koerse. “Of ik teleurgesteld ben? Als straks de adrenaline wat gezakt is, zal ik de spijt wel voelen.”