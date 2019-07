Tour bereikt eerste ‘reuzen’ in Pyreneeën

De eerste twee reuzen uit de Pyreneeën doemen donderdag op aan het einde van de twaalfde etappe. De Col de Peyresourde en de Hourquette d’Ancizan zijn van de eerste categorie en zullen de finale bepalen van de twaalfde etappe, die begint in Toulouse en na 209,5 kilometer eindigt in Bagnère-de-Bigorre.

Die plaats is voor de twaalfde keer halte in de Ronde van Frankrijk. De laatste maal was in 2013, toen Dan Martin zijn medevluchter Jakob Fuglsang versloeg. De Ier en de Deen waren er toen vandoor gegaan op de Hourquette.

De Fransman Julian Alaphilippe draagt nog altijd de gele trui. Hij heeft 1 minuut en 12 seconden voorsprong op de Brit Geraint Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar. Steven Kruijswijk is de nummer vier in de stand op 1.27.