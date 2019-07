Van Rouwendaal 11e op 5 kilometer open water

Zwemster Sharon van Rouwendaal is bij de WK in Zuid-Korea als elfde geëindigd op de 5 kilometer in het open water. De 25-jarige Nederlandse kon in de eindsprint geen beslag leggen op een medaille.

De titel op de 5 kilometer ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Ze bleef de Franse Aurélie Muller voor. Het brons was voor de Amerikaanse Hannah Moore.

Van Rouwendaal had zich eerder in het weekend met een tiende plaats op de 10 kilometer gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio. Daar verdedigt ze haar olympische titel.