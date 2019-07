Acht jaar schorsing marathonloopster Biwott

De Keniaanse marathonloopster Salome Jerono Biwott is voor acht jaar geschorst wegens een tweede dopingvergrijp. De 36-jarige atlete werd in april van dit jaar na de marathon van São Paulo positief bevonden op het verboden middel norandrosteron. Ze was in 2012 al eens voor twee jaar geschorst voor het gebruik van doping.

De AIU, het onafhankelijke orgaan in de atletiek dat dopingzaken behandelt, bracht de lange schorsing naar buiten. De straf voor Biwott is ingegaan op 5 juni en al haar uitslagen vanaf 7 april zijn geschrapt.

De Keniaanse atletiek gaat gebukt onder vele dopinggevallen. Onder anderen Rita Jeptoo (winnares van de marathons van Chicago en Boston), Jemimah Sumgong (olympisch marathonkampioene 2016) en Asbel Kiprop (drie keer wereldkampioen 1500 meter) behoren tot de zondaars.

“We zitten bovenop de zaken van Biwott en anderen die nog steeds de boel bedriegen. Hun dagen zijn geteld, zij ontkomen niet aan ons sleepnet”, sprak bestuurslid Barnaba Korir van de Keniaanse atletiekbond strijdlustig.