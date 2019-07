Lisa Klein gaat na de eerste etappe in de BeNe Ladies Tour aan de leiding. De Duitse wielrenster was de snelste in de 3,9 kilometer lange proloog in Utrecht. Klein had 4 minuten en 55 seconden nodig.

Ellen van Dijk werd op 2 seconden achterstand tweede, voor haar landgenote Amy Pieters (3 seconden).

De BeNe Ladies Tour duurt tot en met zondag. Marianne Vos won de laatste twee edities.