Honkballers houden zicht op finale

De Nederlandse honkballers hebben zich bij het World Port Tournament in Rotterdam gerevancheerd tegen de Verenigde Staten. Het team van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen won in Rotterdam met 13-3. Eerder in het toernooi ging Oranje tegen de Amerikanen nog met 5-0 onderuit.

Vrijdag speelt Nederland tegen Taiwan, dat met 7-6 te sterk was voor Curaçao. Bij winst staat Oranje in de finale. Verliest Nederland vrijdag, dan krijgt het zaterdag een tweede kans tegen de winnaar van het duel tussen Curaçao en Japan.