Luiten: Olympisch golf wordt belangrijker

Het Olympische golftoernooi in Tokio wordt een belangrijke krachtmeting tussen de beste golfers van de wereld. Dat zegt Joost Luiten die donderdagmiddag meespeelt in het belangrijkste major van het jaar, de British Open op Royal Portrush in Noord-Ierland.

Hij was een van de weinige toppers die drie jaar geleden op in Rio meedeed aan het golftoernooi. Toen was het gesternte niet goed waardoor veel golfers afhaakten, zegt Luiten. “Maar nu willen alle grote spelers meedoen, zelfs Tiger Woods is enthousiast.”

In Rio stond golf voor de eerste keer op het programma. “De golfbaan was onbekend en pas op het laatste moment klaar. Spelers zoals Rory McIlroy en Jordan Spieth zeiden af vanwege het zikavirus. In Japan heerst een echt golfcultuur. Ik verwacht dat het golftoernooi veel beter georganiseerd is.”

Joost Luiten maakt net als in Rio goede kans op kwalificatie voor het toernooi dat op Kasumigaseki Country Club wordt gespeeld. De ranglijst per eind juni 2020 is bepalend. “Je kunt niet opladen voor een bepaald toernooi. Je moet gewoon elk toernooi er staan. In de planning van je toernooien hou je er wel rekening mee. Ik wissel grote toernooien af met kleinere en ik probeer om de drie weken rust te houden.”

Vooralsnog is Luiten de enige Nederlandse golfer in de wereldtop. “De aansluiting van jonge golfers ontbreekt helaas.” Terwijl er in Nederland meer dan voldoende golfbanen zijn en er ook veel mensen golfen. Luiten heeft een duidelijke verklaring voor die gebrekkige doorstroom.

“Bij golfclubs is er structureel te weinig aandacht voor de jeugd. Kinderen rennen, maken lawaai, kennen de regels niet en storen. Zo wordt er bij de meeste golfbanen naar jeugd gekeken, maar ze vergeten dat die kinderen de toekomstige betalende klanten zijn.”

Luiten probeert samen met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) zich in te zetten voor de jeugd. “De kweekvijver in Nederland is te klein. Geef kinderen die naar de golfbaan komen een setje clubs. Leg contact met scholen en zorg dat golf meer een volkssport wordt. En zorg dat er ook in de besturen van golfverenigingen meer gekeken wordt naar de belangen van jeugdspelers. Zie ze niet alleen als lastig.”