Nederland 7e bij teamwedstrijd WK zwemmen

Het Nederlands team is bij de WK openwaterzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju op de zevende plaats geëindigd bij de landenwedstrijd voor gemengde teams. De Duitse selectie was over 5 kilometer de snelste en finishte voor Italië (zilver) en Amerika (brons).

Voor Nederland kwamen Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Ferry Weertman in het water. Het kwartet, dat vorig jaar augustus in Glasgow de Europese titel op dit onderdeel veroverde, kwam tot een tijd van 54 minuten en 37.2 seconden. Daarmee eindigde het viertal op iets minder dan 40 seconden achterstand op de winnaar. Duitsland klokte een tijd van 53.58.70.