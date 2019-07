Een dag voor de individuele tijdrit waarin hij als favoriet zou starten heeft Rohan Dennis de Tour de France verlaten. De Australische wielrenner van Bahrain gaf in de twaalfde etappe op. Dennis is de regerend wereldkampioen tijdrijden.

Dennis had nog geen indruk gemaakt in de Tour. Hij stond 102e in het klassement, maar had zich vooral op de tijdrit in Pau geconcentreerd. Hij heeft in de negen grote rondes waarin hij is gestart pas drie keer het einde gehaald.