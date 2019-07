Peloton op weg naar eerste Pyreneeëncols

De Tourkaravaan is kort voor 12 uur vertrokken voor de eerste Pyreneeënrit in deze Tour de France. De twaalfde etappe voert van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre over een afstand van ruim 209 kilometer.

De eerste 130 kilometer zijn nog relatief eenvoudig met één geklasseerd hellinkje, de Côte de Montoulieu-Saint-Bernard van de vierde categorie. Daarna volgen twee serieuze bergen: de Peyresourde en de Hourquette d’Ancizan, beide van de eerste categorie. De top van de laatste col, waarop ook nog enkele bonificatieseconden te verdienen zijn, ligt op 30 kilometer van de finish.

De Fransman Julian Alaphilippe is de rit begonnen als geletruidrager. De finish wordt verwacht iets na vijven.