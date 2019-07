Raadsels rond vertrek Dennis uit Tour

Rohan Dennis heeft donderdag de ploegleiding van wielerploeg Bahrain behoorlijk in verlegenheid gebracht. De Australiër, favoriet voor de individuele tijdrit in Pau van vrijdag, verliet de Tour de France zonder enige toelichting. “Het heeft in ieder geval niets met zijn fysieke conditie te maken”, zei teambaas Gorazd Stangelj na afloop van de twaalfde etappe, belaagd door journalisten.

Tristan Hoffman, een van de ploegleiders van het team, bleef graag buiten de discussie. “Ik weet niets, dit komt voor mij ook als een verrassing. Er waren zeker geen problemen met de renners onderling”, hield Hoffman vol om vervolgens toch maar weer te verwijzen naar Stangelj. “Hij is de grote baas.”

De Sloveen zei “verward en teleurgesteld” te zijn. “We hadden hoge verwachtingen van Rohan in de tijdrit. Het is zijn beslissing om te stoppen. We hebben hem nog aan de telefoon gehad maar hij wilde niets zeggen. Ik weet verder niets.”