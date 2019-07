Schoonspringster Jansen naar halve finale WK

Schoonspringster Inge Jansen heeft bij de WK in Gwangju de halve finale gehaald op de 3-meterplank. Jansen kwam in de kwalificatie tot een score van 288,15 punten, waarmee ze zich als tiende plaatste voor de halve finale. Daar mogen achttien schoonspringsters aan meedoen. De Nederlandse moet later op donderdag bij de eerste twaalf eindigen om vrijdag de finale te mogen springen.

Bij de WK van twee jaar geleden in Boedapest haalde Jansen de finale. Ze zette daarin met 307,85 punten de achtste score neer. De Chinese Shi Tingmao, de wereldkampioene van Boedapest 2017, scoorde in Gwangju het beste in de kwalificatie met 357,90 punten. Haar landgenote Wang Han kwam na vijf sprongen tot 356,40 punten.

Jansen haalde eerder deze week in Zuid-Korea met Celine van Duijn de finale bij het synchroonspringen vanaf de 3-meterplank. Het Nederlandse duo eindigde daarin op de zevende plaats.