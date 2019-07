Springruiters laten het afweten in Aken

De Nederlandse springruiters zijn in de landenwedstrijd van Aken niet verder gekomen dan de zesde plek. De formatie van bondscoach Rob Ehrens viel na een goede eerste manche in de tweede rondgang ver terug en werd slechts zesde. “Ik kan hier maar één ding over zeggen en dat is dat we het hebben laten afweten”, aldus Ehrens.

Met Maikel van der Vleuten (Dana Blue), Doron Kuipers (Charley), Willem Greve (Zypria) en Marc Houtzager (Calimero) stond Team NL halverwege gedeeld eerste. Van der Vleuten en Houtzager bleven foutloos. In de tweede rondgang was het resultaat in strafpunten 8-4-8-9. “Veel te veel”, zei Ehrens. “We zijn door het ijs gezakt.”

Zweden won, voor Duitsland en Frankrijk.