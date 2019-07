Van Rouwendaal slaat 25 kilometer over

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft zich afgemeld voor de 25 kilometer bij de wereldkampioenschappen in het open water in Zuid-Korea. De 25-jarige Baarnse wil geen risico’s nemen met haar fysieke gesteldheid. Van Rouwendaal kreeg dit jaar weer veel last van haar schouders, maar bleek dankzij intensieve behandelingen toch fit genoeg om in actie te komen op de WK voor de kust van Yeosu.

De olympisch kampioene van Rio 2016 kwalificeerde zich op de 10 kilometer op het nippertje voor de Spelen in Tokio. Van Rouwendaal tikte als tiende aan, precies genoeg voor een olympisch ticket. Op de niet-olympische 5 kilometer eindigde ze als elfde. Met de gemengde estafetteploeg moest Van Rouwendaal donderdag genoegen nemen met de zevende plaats in de landenwedstrijd over 5 kilometer.

De zwemster stond ook op de startlijst voor de afsluitende 25 kilometer van vrijdag, maar Van Rouwendaal heeft besloten niet van start te gaan. Ze neemt rust en gaat zich daarna voorbereiden op de Spelen.