Waterpolosters met ruime zege door op WK

De Nederlandse waterpolosters hebben hun laatste groepswedstrijd op het WK met overtuigende cijfers gewonnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in Gwangju (Zuid-Korea) veel te sterk voor Nieuw-Zeeland: 15-6 (2-0 4-3 4-1 5-2). Oranje eindigde in groep A als tweede, achter de Verenigde Staten en speelt in de kruisfinales tegen de nummer drie uit poule B, naar alle waarschijnlijkheid Canada.

De Europees kampioen begon het WK met een klinkende zege op het zwakke Zuid-Afrika: 33-0. De ploeg van Havenga moest dinsdag echter weer buigen voor ‘Team USA’. De regerend olympisch en wereldkampioen was met 12-9 te sterk voor Oranje en verzekerde zich daardoor van rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales. Oranje moet als nummer twee eerst een tussenronde in.

Maud Megens nam tegen Nieuw-Zeeland vijf doelpunten voor haar rekening. Rozanne Voorvelt maakte in het tweede kwart twee goals in de fase dat Nieuw-Zeeland even dichterbij kwam. In het tweede deel van de wedstrijd zette Oranje het krachtsverschil om in een reeks fraaie doelpunten.