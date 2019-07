Yates: energie gespaard voor deze rit

Simon Yates was na zijn mislukte optreden in de Giro niet naar de Tour gekomen voor het klassement. Maar na een onopvallend optreden in de eerste elf etappes, liet de Brit van Mitchelton-Scott op weg naar Bagnères-de-Bigorre zich weer eens gelden. “Ik heb mijn energie gespaard voor het moment dat we in de bergen waren. Vandaag ging ik voor mijn eigen kans”, vertelde Yates, ritwinnaar in de twaalfde etappe.

Yates bezorgde zijn ploeg de tweede ritzege na de winst van de Zuid-Afrikaan Daryl Impey in de negende etappe. “We hebben een geweldige Tour”, concludeerde hij. “En er komt hopelijk nog meer.” Yates doelde met name op zijn broer Adam, de kopman van de ploeg in de Tour. “Mijn prioriteit ligt bij het helpen van Adam.”