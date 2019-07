Alaphilippe stevig in geel na zege in tijdrit

Julian Alaphilippe heeft uitgehaald in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. De wielrenner van Deceuninck – Quick Step was met 35.00 minuten veruit de beste in de individuele tijdrit van 27,2 kilometer met start en finish in Pau en verstevigde daarmee zijn positie als de nummer 1 in het algemeen klassement. Alaphilippe liep veertien seconden verder uit op Geraint Thomas die als tweede eindigde.

Steven Kruijswijk voltooide de tijdrit in 35.45, op de zesde plaats. Hij gaf 45 seconden toe op Alaphilippe en 31 seconden op Thomas, maar won tijd op de meeste andere renners voor het algemeen klassement. Kruijswijk is daarmee geklommen naar de derde plaats in het klassement.

Alaphilippe ging hard van start en dook bij het eerste tussenpunt na 7,7 kilometer als enige onder de snelste tijd van Kruijswijk. De kopman van Jumbo-Visma moest gaandeweg tijd toegeven, maar de Franse geletruidrager hield het tempo vast en behield een kleine marge op Thomas. Hij heeft in het algemeen klassement nu 1.26 minuut voorsprong op de Brit. Kruijswijk volgt op 2.12 minuten.

Voor de Fransman is het de tweede ritzege in deze Tour. Hij was al de beste in de derde etappe naar Épernay, een heuvelachtige rit. Eerder dit seizoen won hij ook al de klassieker Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

De Belg Thomas de Gendt had met 35.36 lang de beste tijd. Uiteindelijk werd hij derde. Voor Wout van Aert eindigde de tijdrit dramatisch. De Belg van Jumbo-Visma kwam in de slotkilometers van de tijdrit zwaar ten val en moest opgeven.